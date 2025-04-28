Samsun’daki heyelan faciasında dikkat çeken ‘toplanma alanı’ tabelası

Samsun’da 2’si çocuk 3 kişinin hayatını kaybettiği heyelan faciasında, olay yerinde bulunan "Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası dikkat çekti.

Olay, dün gece saat 23.20 sıralarında Canik ilçesi Toptepe Mahallesi’nde, Lovelet AVM yanındaki Opet akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dağdan kopan toprak ve kaya parçaları akaryakıt istasyonunun oto yıkama kısmına düştü. Bu sırada aracını yıkayan Kaya ailesi göçük altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çalışmalar sonucu anne Çiğdem Kaya yaralı olarak enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. İş makineleri yardımıyla sürdürülen çalışmalarda önce göçük altındaki araca, ardından baba Adem Kaya (36) ile çocukları Açelya (5) ve Alya Kaya’nın (7) cansız bedenlerine ulaşıldı. Olayın ardından akaryakıt istasyonu müdürü K.Y. (62), "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan gözaltına alındı.



Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası

Heyelanın meydana geldiği bölgede bulunan "Acil Durum Toplanma Bölgesi" tabelası ise dikkat çekti. AFAD yetkilileri, tabelanın kurumlarına ait olmadığını, işletme tarafından konulmuş olabileceğini ifade etti. Tabelayı kimin koyduğu ise merak konusu oldu.



Samsun Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Atilla Tekcan ise olay yerinde yaptığı açıklamada, "Söz konusu alandaki araç yıkama yeri ruhsatsız bir alandır. Olay anında bölgede çok sayıda kişinin bulunmaması, daha büyük bir faciayı önlemiştir. Ayrıca bu alanın ‘Acil Durum Toplanma Bölgesi’ olarak ilan edilmesi, bu tür yerlerin daha titiz araştırılarak belirlenmesi gerektiğini göstermektedir" dedi.