Samsun’daki taşıt sayısı 460 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 3 bin 364 adet artarak, 460 bin 655 oldu.

TÜİK, 2024 Şubat ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre Türkiye’de Şubat ayında 193 bin 600 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 29 milyon 142 bin 942 oldu.

Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat ayı sonu itibarıyla 460 bin 655’e yükseldi. Şubat ayında Samsun’da 3 bin 364 adet aracın trafiğe kaydı yapıldı. Samsun’da trafiğe kayıtlı araçların 225 bin 265’ini otomobil, 12 bin 412’sini minibüs, bin 622’sini otobüs, 82 bin 753’ünü kamyonet, 11 bin 698’inin kamyon, 63 bin 923’ünü motosiklet, 953’ünü özel amaçlı, 62 bin 29’unu ise traktör oluşturdu.

Çevre illerden Sinop’ta trafiğe kayıtlı araç sayısı 72 bin 1, Ordu’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 175 bin 570, Amasya’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ise 143 bin 416 oldu.