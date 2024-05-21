Samsun’daki taşıt sayısı 467 bini geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 467 bin 250 oldu.

TÜİK, 2024 Nisan ayı motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 29 milyon 561 bin 690’a çıktı.

Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki aya göre 3 bin 406 artarak 467 bin 250 oldu.

Samsun’da trafiğe kayıtlı araçların 227 bin 546’sını otomobil, 12 bin 387’sini minibüs, bin 629’unu otobüs, 83 bin 348’ini kamyonet, 11 bin 726’sını kamyon, 67 bin 367’sini motosiklet, 973’ünü özel amaçlı, 62 bin 274’ünü ise traktör oluşturdu.