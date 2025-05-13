Samsung Galaxy S25 Edge Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi | Samsung Galaxy S25 Edge ne kadar? S25 Edge ne zaman çıkıyor?

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE, TÜRKİYE’DE SATIŞTA: İŞTE FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Teknoloji devi Samsung’un merakla beklenen yeni amiral gemisi Samsung Galaxy S25 Edge, Türkiye pazarında da satışa çıktı. Cihazın Türkiye fiyatı ve çıkış tarihi resmi olarak duyurulurken, teknoloji tutkunları için ön sipariş fırsatları da başladı.

256 GB'lık Galaxy S25 Edge modeli 71.499 TL, 512 GB’lık versiyonu ise 79.999 TL fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Ancak Samsung, lansmana özel olarak çarpıcı bir kampanya da başlattı. Bu kampanyaya göre, ön sipariş döneminde 512 GB'lık model, 256 GB’lık modelin fiyatına, yani 71.499 TL’ye alınabilecek. Bu fırsat, sadece stoklarla sınırlı olarak 27 Mayıs 2025’e kadar geçerli olacak.

GALAXY S25 EDGE ÖN SATIŞTA, TESLİMATLAR 27 MAYIS’TA BAŞLIYOR

Samsung Galaxy S25 Edge, 13 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla Samsung’un Türkiye’deki resmi satış kanallarında ön siparişe açıldı. Ön sipariş veren kullanıcılar, cihazlarına 27 Mayıs 2025 tarihinden itibaren kavuşabilecek.

Bu süreçte Samsung’un resmi web sitesi, yetkili mağazaları ve anlaşmalı e-ticaret siteleri üzerinden sipariş verilebiliyor. Şirket, kampanyalı modelde sınırlı sayıda stok sunduğu için, teknoloji severlere erken davranmaları yönünde uyarıda bulundu.

SAMSUNG GALAXY S25 EDGE ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?

Samsung, Galaxy S25 Edge modelinde hem performans hem de tasarım açısından önemli yeniliklere imza atıyor. Cihazın öne çıkan bazı teknik özellikleri şöyle:

6.8 inç kavisli AMOLED ekran , QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı

, QHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 işlemci veya Exynos 2500 yonga seti (bölgeye göre değişebilir)

12 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri

Üçlü arka kamera sistemi: 200 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı, 10 MP telefoto lens

5.000 mAh batarya kapasitesi, 45W hızlı şarj desteği

Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü

Galaxy S25 Edge, özellikle kamera ve batarya performansıyla öne çıkarken, ekran teknolojisinde de amiral gemisi sınıfına uygun üst düzey bir deneyim sunmayı hedefliyor