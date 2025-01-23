Samsung Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra fiyatları ve özellikleri 2025

Samsung, 2025 yılının ilk Unpacked etkinliğinde yeni Galaxy S25 serisini tanıttı. Seride yer alan Galaxy S25, Galaxy S25 Plus ve Galaxy S25 Ultra, güçlü donanımları ve yapay zeka özellikleriyle dikkat çekiyor. Peki, yeni Galaxy S25 serisi hangi yeniliklerle geliyor? İşte bu modellerin öne çıkan özellikleri ve Türkiye fiyatları!

GALAXY S25: SERİNİN GİRİŞ MODELİ

Samsung Galaxy S25, serinin giriş modeli olmasına rağmen sunduğu özelliklerle bir amiral gemisi olarak öne çıkıyor. İşte Galaxy S25’in öne çıkan detayları:

Ekran: 6.2 inç AMOLED 2X LTPO panel, 120 Hz ekran yenileme hızı, HDR10+ desteği.

6.2 inç AMOLED 2X LTPO panel, 120 Hz ekran yenileme hızı, HDR10+ desteği. İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Türkiye pazarında Snapdragon, diğer bazı bölgelerde Exynos 2500).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite (Türkiye pazarında Snapdragon, diğer bazı bölgelerde Exynos 2500). Grafik İşlemci: Adreno 830 GPU.

Adreno 830 GPU. Kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera, 12 MP geniş açı, 10 MP 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera, 12 MP ön kamera.

50 MP OIS destekli ana kamera, 12 MP geniş açı, 10 MP 3x optik yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera, 12 MP ön kamera. Batarya: 4000 mAh batarya, 25W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği.

4000 mAh batarya, 25W kablolu hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği. Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2 bağlantı noktası.Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7.

GALAXY S25 TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S25 128GB fiyatı: 51.499 TL

Galaxy S25 256GB fiyatı: 55.499 TL

GALAXY S25 PLUS ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S25 Plus , daha büyük bir ekran ve gelişmiş donanım özellikleriyle geliyor. İşte Galaxy S25 Plus’ın detayları:

, daha büyük bir ekran ve gelişmiş donanım özellikleriyle geliyor. İşte Galaxy S25 Plus’ın detayları: Ekran: 6.7 inç QHD+ çözünürlüklü AMOLED 2X LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği.

6.7 inç QHD+ çözünürlüklü AMOLED 2X LTPO ekran, 120 Hz yenileme hızı, HDR10+ desteği. İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Elite veya Exynos 2500 (bölgeye bağlı).

Qualcomm Snapdragon 8 Elite veya Exynos 2500 (bölgeye bağlı). Depolama: LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi. Kamera: 50 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma), 12 MP ön kamera.

LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama teknolojisi. 50 MP ana kamera, 12 MP geniş açı, 10 MP telefoto (3x optik yakınlaştırma), 12 MP ön kamera. Batarya: 4900 mAh batarya, 45W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği.

4900 mAh batarya, 45W hızlı şarj ve kablosuz şarj desteği. Bağlantı: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2 bağlantı noktası.

Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB 3.2 bağlantı noktası. Suya Dayanıklılık: IP68 sertifikası.

GALAXY S25 PLUS TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S25 Plus 256GB fiyatı: 63.499 TL

GALAXY S25 ULTRA ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S25 Ultra, en üst düzey performansı ve tasarımı bir araya getiriyor. Titanyum çerçevesi ve üstün kamera özellikleriyle dikkat çeken bu model, profesyonel bir kullanıcı deneyimi sunuyor. İşte Galaxy S25 Ultra’nın detayları:

Ekran: 6.9 inç WQHD Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı, ProScaler teknolojisiyle yüksek çözünürlük.

6.9 inç WQHD Dynamic AMOLED 2X ekran, 120 Hz yenileme hızı, ProScaler teknolojisiyle yüksek çözünürlük. İşlemci: Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm üretim süreci).

Snapdragon 8 Elite for Galaxy (3nm üretim süreci). Kamera: 200 MP geniş açı, 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto (10x optik zoom), 10 MP telefoto (3x optik zoom), AI destekli Nesneye Duyarlı Yazılım.

200 MP geniş açı, 50 MP ultra geniş, 50 MP telefoto (10x optik zoom), 10 MP telefoto (3x optik zoom), AI destekli Nesneye Duyarlı Yazılım. Batarya: 5000 mAh, 45W hızlı şarj, 25W kablosuz şarj, 31 saat pil ömrü.

5000 mAh, 45W hızlı şarj, 25W kablosuz şarj, 31 saat pil ömrü. Depolama: 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri.

256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri. Yazılım: Android 15 tabanlı One UI 7.

Android 15 tabanlı One UI 7. Bağlantı ve Dayanıklılık: Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, IP68 suya ve toza dayanıklılık, Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruması.

GALAXY S25 ULTRA TÜRKİYE FİYATLARI

Galaxy S25 Ultra 256GB fiyatı: 83.499 TL

Galaxy S25 Ultra 512GB fiyatı: 91.499 TL

Galaxy S25 Ultra 1TB fiyatı: 101.499 TL

GALAXY AI İLE YAPAY ZEKA YENİLİKLERİ

Samsung, Galaxy S25 serisi ile birlikte yapay zeka (AI) özelliklerini de bir adım öteye taşıyor. İşte dikkat çeken yenilikler:

Google Gemini: Yan tuşla Google’ın yapay zeka asistanına doğrudan erişim.

Yan tuşla Google’ın yapay zeka asistanına doğrudan erişim. AI Destekli Kamera: Ters ışık koşullarında dahi gerçekçi tonlar ve detaylı fotoğraf çekimleri. N

Ters ışık koşullarında dahi gerçekçi tonlar ve detaylı fotoğraf çekimleri. ow Brief ve Now Bar: Günlük etkinliklerinizi özetleyen ve kişiselleştirilmiş bilgileri sunan yeni AI özellikleri.

Günlük etkinliklerinizi özetleyen ve kişiselleştirilmiş bilgileri sunan yeni AI özellikleri. Videolarda Yapay Zeka Filtreleme: Gürültü, rüzgar ve diğer sesleri ayarlama özelliği.

Galaxy S25 serisi, her kullanıcı için farklı bir seçenek sunuyor. Galaxy S25 günlük kullanım için güçlü bir giriş modeli iken, Galaxy S25 Plus daha büyük ekran ve güçlü donanımıyla öne çıkıyor. Serinin zirvesi olan Galaxy S25 Ultra ise profesyonel kamera deneyimi, gelişmiş yapay zeka özellikleri ve üstün performansıyla dikkat çekiyor. Samsung, bu yeni seriyle teknoloji severlere hem performans hem de estetik anlamında üst düzey bir deneyim vaat ediyor.

Samsung Galaxy S25, S25 Plus ve S25 Ultra’nın tüm özellikleri ve fiyatlarıyla ilgili bu makale, arama motorlarında en üst sıralarda yer almak için özenle hazırlanmıştır. Hangi modeli tercih edeceğiniz tamamen ihtiyaçlarınıza bağlı!