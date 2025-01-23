Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatları | Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+, S25 ne kadar? Samsung S25 Türkiye satış fiyatları

Samsung S25 Türkiye satış fiyatları | Güney Koreli teknoloji firması Samsung'un akıllı telefon alanında yeni amiral gemisi serisi olan Galaxy S25 serisini tanıtması sonrası Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatları araştırması hız kazandı. Samsung Galaxy Unpacked 2025 etkinliğinde tanıtılan yeni akıllı telefon serisinin ardından Samsung S25 Türkiye satış fiyatları gündeme oturdu. Geçmiş modellere kıyasla çok sayıda yenilikleri barındıran Galaxy S25 serisinin en üst modelinin Türkiye satış fiyatı ise 100 bin lirayı aştı. Peki, Samsung Galaxy S25 Ultra, S25+, S25 ne kadar? İşte Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatları!

SAMSUNG GALAXY S25 SERİSİ TANITILDI

Samsung Galaxy S25 serisini ve geliştirdiği yeni ürünleri gerçekleştirdiği Samsung Galaxy Unpacked 2025 etkinliği ile tanıttı. Galaxy S25, Galaxy S25+ ve Galaxy S25 Ultra modellerinin odakta olduğu Unpacked 2025'te Samsung Galaxy S25'in 9 Şubat 2025'e dek ön siparişte olacağı duyuruldu. Ön sipariş dönemi boyunca eski akıllı telefonunu Samsung mağazalarına getirenlere Galaxy S25 Ultra için ek 8.000 TL takas desteği, Galaxy S25 ve S25+ için ise ek 5.000 TL takas desteği sağlanacağı ifade edildi.

SAMSUNG GALAXY S25 ULTRA TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Galaxy S25 Ultra Türkiye fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/256 GB: 83.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/512 GB: 91.499 TL

Samsung Galaxy S25 Ultra 12/1TB: 101.499 TL

SAMSUNG GALAXY S25 TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Galaxy S25 Türkiye fiyatları şu şekilde:

Samsung Galaxy S25 12/256 GB: 51.499 TL

Samsung Galaxy S25 12/512 GB: 55.499 TL

SAMSUNG GALAXY S25+ TÜRKİYE FİYATLARI

Samsung Galaxy S25+ Türkiye fiyatları şu şekilde: