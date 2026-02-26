Samsung, Galaxy S26 serisini duyurdu: Fiyatı ne kadar?

Samsung Electronics, Galaxy AI deneyimleriyle güçlendirilen Galaxy S26 serisini duyurdu.

Galaxy S26 Ultra, S26+ ve S26, satışa sunuldu. Tüm modellerinde aynı tasarım dilini sunan Galaxy S26 serisi, kobalt mor, beyaz, siyah ve gök mavisi renk seçeneklerinin yanı sıra yalnızca çevrim içi olarak pembe altın ve gümüş renk seçenekleriyle satılacak.

Galaxy S26 serisiyle satışa sunulan Galaxy Buds4 serisi için bugün itibarıyla belirli pazarlarda ön sipariş verilebiliyor. Galaxy Buds4 serisi, 18 Mart'tan itibaren genel satışa sunulacak.

FİYATI NE KADAR?

Samsung S26 fiyatları resmi olarak açıklandı. Galaxy S26 fiyatı 70 bin 499 TL'den başlıyor.

Depolamaya göre Galaxy S26 ve Galaxy S26 Plus fiyatı şöyle:

• Samsung Galaxy S26 256 GB: 70 bin 499 TL

• Samsung Galaxy S26 512 GB: 80 bin 499 TL

• Samsung Galaxy S26 Plus 256 GB: 82 bin 499 TL

• Samsung Galaxy S26 Plus 512 GB: 94 bin 499 TL