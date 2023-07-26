Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ön satışta

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 modellerine özel kampanya kapsamında eski Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Z Flip5 için 4 bin 500 lira, Galaxy Z Fold5 içinse 6 bin 500 lira ek yenileme indirimi sunuluyor.

Samsung, bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü 5. nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini Türkiye'de ön satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon serisi olan Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için Türkiye'de ön satışların başladığını duyurdu. Kullanıcılar, 27 Temmuz'dan itibaren tüm yetkili Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak ön sipariş verebilecek.

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 modellerine özel kampanya kapsamında eski Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Z Flip5 için 4 bin 500 lira, Galaxy Z Fold5 içinse 6 bin 500 lira ek yenileme indirimi sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca, kampanya kapsamında her iki model için de 512GB hafıza seçeneğini 256GB ürün fiyatına satın alabilecek.

Hafıza yükseltme kampanyası kapsamında, Galaxy Z Flip5'in tavsiye edilen satış fiyatı 512GB ve 256 GB için 44 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5'in tavsiye edilen satış fiyatı ise 512GB ve 256 GB için aynı ve 64 bin 999 lira olacak. shop.samsung.com/tr'ye özel kampanyayla bu fırsatlara ek olarak, 3 aylık Samsung Care+ fırsatıyla satın alınabilecek.

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Fold5 için Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatları da belli oldu. Buna göre, Galaxy Z Flip5 256GB modeli 44 bin 999 lira, Galaxy Z Flip5 512GB modeli 47 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5 256GB modeli 64 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5 512GB modeli 67 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5 1TB modeli ise 72 bin 999 liradan satışa sunulacak.