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Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ön satışta

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 modellerine özel kampanya kapsamında eski Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Z Flip5 için 4 bin 500 lira, Galaxy Z Fold5 içinse 6 bin 500 lira ek yenileme indirimi sunuluyor.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 16:06
  • Giriş: 26.07.2023 16:06
  • Güncelleme: 26.07.2023 16:06
Kaynak: AA
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Samsung'un yeni katlanabilir modelleri Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 ön satışta

Samsung, bugüne kadar geliştirilmiş en güçlü 5. nesil Galaxy katlanabilir ürünlerini Türkiye'de ön satışa sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Samsung, yeni katlanabilir akıllı telefon serisi olan Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 için Türkiye'de ön satışların başladığını duyurdu. Kullanıcılar, 27 Temmuz'dan itibaren tüm yetkili Samsung satış noktalarında sunulan özel tekliflerden faydalanarak ön sipariş verebilecek.

Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Z Fold5 modellerine özel kampanya kapsamında eski Samsung cep telefonunu getiren kullanıcılara Galaxy Z Flip5 için 4 bin 500 lira, Galaxy Z Fold5 içinse 6 bin 500 lira ek yenileme indirimi sunuluyor. Kullanıcılar ayrıca, kampanya kapsamında her iki model için de 512GB hafıza seçeneğini 256GB ürün fiyatına satın alabilecek.

Hafıza yükseltme kampanyası kapsamında, Galaxy Z Flip5'in tavsiye edilen satış fiyatı 512GB ve 256 GB için 44 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5'in tavsiye edilen satış fiyatı ise 512GB ve 256 GB için aynı ve 64 bin 999 lira olacak. shop.samsung.com/tr'ye özel kampanyayla bu fırsatlara ek olarak, 3 aylık Samsung Care+ fırsatıyla satın alınabilecek.

Kullanıcıların merakla beklediği Samsung Galaxy Z Flip5 ve Galaxy Fold5 için Türkiye'de tavsiye edilen satış fiyatları da belli oldu. Buna göre, Galaxy Z Flip5 256GB modeli 44 bin 999 lira, Galaxy Z Flip5 512GB modeli 47 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5 256GB modeli 64 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5 512GB modeli 67 bin 999 lira, Galaxy Z Fold5 1TB modeli ise 72 bin 999 liradan satışa sunulacak.

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