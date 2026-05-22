Samsung’da dev grev tehdidi son dakika anlaşması getirdi

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’da rekor kârlardan yüzde 15 pay talep eden 48 bine yakın işçinin dün başlatması beklenen 18 günlük grev, sendikanın açıkladığı son dakika anlaşmasıyla askıya alındı. Sendika, anlaşmanın 22-27 Mayıs tarihlerine arasında işçilerin oyuna sunulacağını açıkladı. Geçici anlaşmaya göre, Samsung kârının yüzde 10,5’ini hisse senedi olarak, yüzde 1,5’ini ise nakit olarak ikramiye olarak dağıtmayı kabul etti. Yeni ikramiye programı, belirli kâr hedeflerine ulaşılması koşuluyla 10 yıl boyunca her yıl devam edecek. Analistler, Samsung’un 2026 yılındaki faaliyet kârının yedi kat artarak yaklaşık 333 trilyon won’a ulaşacağını tahmin ediyor. Sendikanın ikramiye tavanının kaldırılması yönündeki sendika talepleri kabul eden şirket, ayrıca işçilerin maaşlarına yüzde 6,5 oranında zam yapacak.