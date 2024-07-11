Samsung’da süresiz grev: Zaferimizden eminiz

Teknoloji tekeli Samsung’un çalışanları pazartesi başlattıkları üç günlük geçici grevin süresiz olacağını duyurdu. Daha yüksek ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep eden sendika üyeleri “Patronlara karşı zaferimizden eminiz” diye konuştu.

Dış Haberler

Güney Kore merkezli teknoloji şirketi Samsung Electronics'te çalışanlar daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları için süresiz greve gitme kararı aldı. Euronews’teki habere göre karar, Ulusal Samsung Electronics Sendikası'nın Pazartesi günü duyurduğu üç günlük geçici grevin ardından açıklandı. Sendika dün yaptığı açıklamada yönetimi müzakereye yanaşmamakla suçlayarak süresiz grev ilan ettiklerini duyurdu.

Sendika grevlerin devam etmesi halinde üretimde kesintiler olacağını ve bunun şirket yönetiminin müzakere masasına gelmesini sağlayacağı belirtildi. Açıklamada "Zaferimizden eminiz" ifadesi kullanıldı. Samsung’dan yapılan açıklamada ise üretimde herhangi bir aksama olmayacağı ileri sürüldü, sendika ile müzakerelere devam edileceği kaydedildi.

Kaç üyenin süresiz hale gelen greve katılacağı belirtilmezken, sendika daha önce yaptığı açıklamada 6.540 üyesinin hafta başındaki üç günlük greve katılacağını açıklamıştı.Samsung Electronics'in dünya çapında yaklaşık 267.860 çalışanı olduğu tahmin ediliyor. Bu çalışanların yaklaşık 120.000'i Güney Kore'de görev alıyor. Bu yılın başlarında, sendika üyeleri ve yönetim, sendikanın daha yüksek ücret ve daha iyi çalışma koşulları talebi üzerine görüşmeler yapmış ancak anlaşmaya varamamıştı.

Haziran ayında bazı sendika üyeleri yıllık izinlerini toplu olarak kullanarak bir günlük greve gitmişti. Gözlemciler ise bunun Samsung Electronics'teki ilk işçi grevi olduğunu söylemişti.

Şirketteki en büyük sendika olan Ulusal Samsung Elektronik Sendikası'na ve daha küçük sendikalara bağlı yaklaşık 30.000 Samsung işçisi bulunuyor.

ŞAİBELİ PATRON

Samsung'un İcradan sorumlu yönetim kurulu başkanı Lee Jae-yong'un adı, 2016'da Güney Kore Devlet Başkanı Park Geun-hye'nin görevden alınmasına sebep olan bir yolsuzluk soruşturmasına karışmıştı.

2020 yılında, şirketin o zamanki başkan yardımcısı olan Lee Jae-yong, çalışanların sendika kurma girişimlerini bastırmayı bırakacağını söylemişti. Şirketin grevleri baskılayan uygulamaları uzun yıllardır, aktivistler tarafından eleştiriliyordu.