Samsunspor, 3 gün izin yapacak

Trendyol Süper Lig’de 3.’lük yarışını sürdüren Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından 3 günlük ara verdi.

Süper Lig’de haftalardır 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, bu haftayı BAY geçirecek. Karadeniz temsilcisi Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması, 5’e 2 pas oyunu ve taktik idmanları gerçekleştirdi.

Futbolcular ve teknik heyet, antrenmanın ardından 3 günlük izne ayrıldı. Samsunspor, 11 Mayıs Pazar günü yeniden toplanarak, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.