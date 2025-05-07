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Samsunspor, 3 gün izin yapacak

Ajans Haberleri
  • 07.05.2025 16:46
  • Giriş: 07.05.2025 16:46
  • Güncelleme: 07.05.2025 16:46
Kaynak: İHA
Samsunspor, 3 gün izin yapacak

Trendyol Süper Lig’de 3.’lük yarışını sürdüren Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından 3 günlük ara verdi.
Süper Lig’de haftalardır 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, bu haftayı BAY geçirecek. Karadeniz temsilcisi Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması, 5’e 2 pas oyunu ve taktik idmanları gerçekleştirdi.
Futbolcular ve teknik heyet, antrenmanın ardından 3 günlük izne ayrıldı. Samsunspor, 11 Mayıs Pazar günü yeniden toplanarak, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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