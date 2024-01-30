Samsunspor, 4 transfer yapacak

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futbol direktörü Fuat Çapa, maksimum 3 veya 4 oyuncu transferi yapacaklarını söyledi.

Çapa, AA muhabirine, FIFA'nın verdiği 2 dönem transfer yasağının İsviçre Federal Mahkemesi'nin durdurulduğunu hatırlattı.

Transfer yasağının ötelendiğine işaret eden Çapa, şunları söyledi:

"Mahkemenin olumsuz sonuçlanması durumunda bir dönem ya da 2 dönem transfer yasağımız olacak. Bu da şunu gösteriyor, 2024 ve 2025 sezonunu tamamen transfersiz geçeceğiz. Yani bu devre arası yapacağımız hamleler bizi 2024 ve 2025 yılı sezonuna da taşımak zorundayız. Bunun artıları da olacak, eksileri de olacak ama biz bunu mümkün olduğu kadar artıları ile avantaja çevirmeye çalışacağız. Çünkü geçmişte bunun çok olumlu anlamda örnekleri var. Kadro istikrarını koyup lige iyi başlayan takımlar bu sezon başarı olduğunu gördük. Geçtiğimiz sezon kadro istikrarını kuruyan takımlar ligin ilk 12 haftası çok iyi sonuçlar aldı. Yani son haftalarda biz puanlar almamıza rağmen rakiplerimizin çok fazla puan kaybetmesine rağmen halen daha onları yakalayamadık. Olaya böyle bakıldığında transfer yasağını gelecek sezon avantaj olarak değerlendirmemiz gerekiyor."