Samsunspor, 52 Orduspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda yenileme çalışmaları yapıldı.

Türkiye Kupası 3’üncü Turu’nda Bayburt Özel İdare Spor’u normal süresi 0-0 biten maçın penaltılarında 4-2 mağlup eden Samsunspor, 4’üncü Tur’da 52 Orduspor FK ile karşılaşacağı maçta galip gelerek bir üst tura çıkmayı hedefliyor.

GÜRCAN HASOVA YÖNETECEK

Yarın saat 20.30’da 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak Samsunspor – 52 Orduspor FK maçını Gürcan Hasova yönetecek. Hasova’nın yardımcılıklarını ise Kadir Akıllı ve Onur Gülter üstlenecek.