Samsunspor - Adana Demirspor: 3-2

Gökhan İÇKİLLİ- Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)-

STAT: Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Abdullah Uğur Sarı, Erkan Akbulut

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk, Van Drongelen, Yunus Emre, Zeki Yavru, Bola, Bennasser, Soner Aydoğdu (Dk. 90+2 Soner Gönül), Emre Kılınç (Dk. 74 Tait), Ntcham (Dk. 74 Dimata), Schindler (Dk. 74 Muja), Moundilmadji

ADANA DEMİRSPOR: Murat Uğur Eser (Dk. 23 Vedat Karakuş), Burhan Ersoy (Dk. 66 Ozan), Tolga, Bünyamin, Abdulsamet, İzzet, Aksel Aktaş (Dk. 72 Aimbetov), Tayfun, Maestro, Barasi, Salih

GOLLER: Dk. 5 ve Dk. 11 Soner Aydoğdu, Dk. 62 Emre Kılınç (Samsunspor), Dk. 29 Salih Kavrazlı, Dk. 80 Tayfun Aydoğan (Adana Demirspor)

SARI KARTLAR: Ntcham (Samsunspor) – Maestro, Abdulsamet (Adana Demirspor)

Süper Lig’in 27’nci haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Adana Demirspor’u 3-2 mağlup etti.

1’inci dakikada Emre Kılınç’ın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.

4’üncü dakikada ani gelişen Adana Demirspor atağında Bünyamin’in pasıyla buluşan Salih, ceza sahası dışından kaleye çektiği şutu kaleci Okan kurtardı.

5’inci dakikada Samsunspor’un baskısında kaleci Murat’ın kısa düşen topunu alan Soner Aydoğdu’nun kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 1-0

11'inci dakikada Bola’nın ceza sahasına yerden yaptığı ortada topun gelişine vuran Soner Aydoğdu’nun vuruşunda kaleci Murat’ın koltuk altından kaçırdığı top ağlarla buluştu. 2-0

29’uncu dakikada Yusuf ‘un pasıyla buluşan Salih'in, ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut ağlarla buluştu. 2-1

35’inci dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı serbest vuruşta kaleci Vedat topu son anda önledi.

44’üncü dakikada Schindler’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda top direğin dibinden yandan auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-1 sonuçlandı.

51’inci dakikada Bünyamin’in kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta çıktı.

56’ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Yunus Emre, ceza sahasın dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

62’nci dakikada Zeki Yavru’nun ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Emre Kılınç’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-1

68’inci dakikada Adana Demirspor’dan Salih’in kullandığı serbest vuruşta kaleye giden topu kaleci Okan son anda kornere çıkarttı.

69’uncu dakikada Bola’nın ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Moundilmadji’nin kafa vuruşunda kaleci Vedat topu iki hamlede kontrol etti.

80’inci dakikada Tayfun’un kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2

84’üncü dakikada Samsunspor’da içeri çevrilen topu kale alanı önünde kontrol eden Moundilmadji önünü boşaltıp sert vurdu. Kaleci Vedat topu çeldi.

87’nci dakikada Dimata’nın ceza sahası son çizgisinden içeri çevirdiği topla buluşan Muja’nın vuruşunda kaleci Vedat topu son anda kornere çıkarttı.

Karşılaşma 3-2 sonuçlandı. (DHA)

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