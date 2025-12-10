Samsunspor-AEK maçına doğru

SAMSUN (AA) - Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi'nin beşinci haftasında yarın konuk edecekleri Yunanistan temsilcisi AEK karşısında iyi bir sonuç olarak tarih yazmaya devam etmek istediklerini söyledi.

Alman teknik direktör, santrfor Marius Mouandilmadji ile Yeni 19 Mayıs Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında, yarın çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarına işaret etti.

AEK karşısında iyi sonuç almaları halinde lig etabını ilk 8'de tamamlayacaklarını hatırlatan Reis, "Hedefimiz de isteğimiz de bu yönde. Hatırlarsanız bundan aylar öncesinde bir Yunan takımına karşı burada bir karşılaşma oynamıştık ve stadımız full olmuştu. Mükemmel bir ambiyans vardı. Çok iyi bir performans göstermiştik ancak ne yazık ki istediğimiz sonucu alamamıştık. Yarın da farklı bir Yunan ekibine karşı oynayacağız. Takım halinde bu süreçte çok fazla geliştik. Kendimizi çok iyi bir şekilde geliştirdik ve takımımın bu desteği hak ettiğini düşünüyorum. Oyuncularımız birçok taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için de itici bir güç oluyor. Umarım güzel bir sonuç alır ve tarih yazmaya devam ederiz, maçtan sonra da taraftarımızla birlikte kutlarız." diye konuştu.

Konferans Ligi'nde lider olmalarının üzerlerinde baskı oluşturmadığını ifade eden Reis, şöyle devam etti:

"Öz güvenimiz gayet yerinde ki zaten Galatasaray karşılaşmasından sonra da söylediğim bir şey vardı. İlk yarıda ne yazık ki çok nazik oynadık. Rakibimize çok rahat bir oyun oynamasına müsaade ettik. Ancak ikinci yarıda çok güzel bir oyun sergiledik ve çok güçlü bir karakter koyup iyi bir mantalite gösterdik. Tabii sonunda ne yazık ki bizim adımıza kabul edilmesi çok zor bir karar verildi penaltı pozisyonu. Eğer takımımız Galatasaray karşısında ikinci yarısında göstermiş olduğu o performansı yarın da gösterebilirse bizim adımıza çok iyi bir fırsat olacağını düşünüyorum. Tabii Galatasaray karşılaşmasında yediğimiz üç gol hakem sebebiyle yediğimiz üç gol değildi. Kendi hatalarımız sebebiyle yediğimiz üç goldü. Ama son karar kabul edilebilir bir karar değildi açıkçası. Belki o karar bizim lehimize verilmiş olsaydı berabere ayrılacaktık."

Alman teknik adam, AEK'nın çok iyi takım olduğuna dikkati çekerek, "Açıkçası liderliğin üzerimizde oluşturmuş olduğu herhangi bir baskı yok. Tabii her maçın kendisine has bazı baskısı olabilir. Ama biz pozitif bir baskı hissediyoruz ve bu karşılaşmayı da kazanmak istiyoruz. Konferans Ligi'nin grup aşamasını ilk sekizde tamamlamak ve son 16'ya kalmak istiyorsak bu maçı kazanmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

Her karşılaşmada olduğu gibi bu karşılaşmada da ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışacaklarını vurgulayan Reis, "Belki söylediğimi tekrar ediyorum ama bu tür karşılaşmalardan da dediğim gibi olabildiğince tecrübe kazanmaya çalışıyoruz. Hem kendi oyuncularım için hem de benim için çok önemli bir tecrübe oluyor bu. İyi bir takıma sahibiz. Tabii rakiplerimiz de bunu çok iyi biliyor ki Samsunspor'a karşı oynamak kolay değil. Sonuç olarak oynamış olduğumuz son 14 karşılaşmadan sadece bir mağlubiyetle ayrıldık. Dediğim gibi yarın kendi oyunumuzu göstererek, öz güvenli bir şekilde oynamaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

- Mouandilmadji: "Kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız"

Kırmızı-beyazlıların santrforu Marius Mouandilmadji ise Konferans Ligi grup aşamasında 4 golü bulunduğunu anlatarak, şunları kaydetti:

"Gol ve goller attığım için çok mutluyum. Takıma katkı sağlayabiliyorsam bu beni mutlu ediyor. Ama önemli olan bireysel başarı değil takımın başarısıdır. Sadece Konferans Ligi'ne odaklanmıyoruz. Hem lige (Süper Lig) hem Konferans Ligi'ne odaklanıyoruz. Oynamış olduğumuz tüm müsabakalara da en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Oynamış olduğumuz her kulvarda da elimizden geldiğini yapmaya çalışıyoruz. Biz iyi bir takımız. Biz takım halinde kendi oyun sistemimize odaklanarak bu karşılaşmayı oynayacağız. Umarım AEK maçını kazanırız."