Samsunspor, AEK'ya 2-1 mağlup oldu
Samsunspor kendi evinde AEK'ya 2-1 yenildi.
Kaynak: DHA
UEFA Avrupa Konferans Ligi 5. hafta maçında Samsunspor ile Yunanistan temsilcisi AEK karşı karşıya geldi.
Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda gerçekleşen müsabaka, Atina temsilcisi AEK'nın 2-1'lik galibiyetiyle tamamlandı. AEK'ya galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Marin ve 64. dakikada Koita attı.
Samsunspor'un tek golü ise 4. dakikada Moukoudi'den (k.k.) geldi.
Bu maçın ardından yenilmemezlik serisine son veren Samsunspor, 10 puanla 3. sırada yer alırken üst üste ikinci kez kazanan AEK 10 puanla 2. sırada yer aldı.