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Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü sahasında Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Ajans Haberleri
  • 19.11.2024 17:22
  • Giriş: 19.11.2024 17:22
  • Güncelleme: 19.11.2024 17:22
Kaynak: AA
Samsunspor, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, daha sonra 5'e 2 ve yarı saha çift kale maç yaptı.

Ülkelerinin milli takımlarında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, Corendon Alanyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.

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