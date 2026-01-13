Giriş / Abone Ol
Samsunspor, Aliağa maçı hazırlıklarını tamamladı

  13.01.2026 17:29
Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)– SAMSUNSPOR, 2025-2026 Ziraat Türkiye Kupası Grup 2’inci maçında yarın Aliağa Atatürk Stadı’nda Aliağa FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri’nde Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, topla ısınma hareketleriyle başladı. İdman, 5’e 2 top kapma çalışmasıyla sürerken, dar alanda oynanan maçla sona erdi. Kırmızı-beyazlı ekip, Aliağa ile oynayacağı karşılaşma için akşam saatlerinde havayoluyla İzmir’e hareket edecek. (DHA)

