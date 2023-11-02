Samsunspor, Anadolu Efes maçının hazırlıklarına devam etti

Samsunspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında 5 Kasım Pazar günü sahasında yapacağı Anadolu Efes karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı ekip, Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda başantrenör İlker Salman yönetiminde yaklaşık 1,5 saatlik çalışma gerçekleştirdi.

Salman, antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligde henüz bir galibiyetleri bulunmasının olumsuz bir durum olduğunu söyledi.

Bu sezon hedeflerinin ligde kalmak olduğuna işaret eden Salman, "Kadro yapımız, duruşumuz ve hedefimiz ligde kalmak üzerine. Kağıt üzerinde rakibimiz olan takımlara karşı sadece bir maç oynadık. Diğerleri ile daha karşılaşmadık. Skor tabii ki önemli ama bir an önce lige adapte olup mücadele ve takım gücümüzü artırmak istiyoruz. Bunun için yoğun çalışıyoruz. Geçen hafta ligin lideri Fenerbahçe'ye karşı 3 çeyrekte fena oyun oynamadık. Bu hafta da Anadolu Efes karşısında mücadele edeceğiz. Takımımızı ve kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Mert Ali Sert ise lige kötü başladıklarına işaret ederek, taraftarların kendilerinden beklentilerinin farkında olduklarını belirtti.

Ligde yeni bir ekip olduklarını vurgulayan Mert Ali, şunları kaydetti:

"Yeni bir kadro oluşturduk. Biraz zamana ihtiyacımız var. Çok çalışıp elimizden geldiğinin fazlasını yapmaya çalışıyoruz. Bu süreçte istediğimiz sonuçları alamadık, farkındayız. 25 maç var önümüzde. Anadolu Efes, Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmeksizin alabildiğimiz kadar galibiyet alıp bu sezon ligde kalmak olan hedefimize ulaşmak istiyoruz. Bu haftaki rakibimiz Anadolu Efes, güçlü bir ekip. Avantajımız evimizde oynamamız. Taraftar gücü bizim için çok önemli, elimizden geleni yapıp en güzel sonucu almaya çalışacağız."

Arda Berk Kaya da Süper Lig'de istedikleri sonuçları alamadıklarını dile getirerek, "Kötü sonuçların ardından çalışmalarımız arttı. Sahada istediğimiz sonuçları almak için daha fazla idman yapıyoruz. İnşallah bunu Anadolu Efes karşısında sahaya yansıtacağız ve maç sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Samsun ekibi, Anadolu Efes maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.