Samsunspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti

Samsunspor, Süper Lig'in 29. haftasında 10 Mart Pazar günü sahasında Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 5-2 pas çalışması ve dar alanda çift kale maç yaptı.

Samsun ekibi, hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.