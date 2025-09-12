Samsunspor - Antalyaspor maçı ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

Trendyol Süper Lig 5. haftada Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili detaylar şöyle:

HAKEM KADROSU

Müsabakayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını Kemal Elmas (1. yardımcı hakem) ve Murat Altan (2. yardımcı hakem) üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Melih Kurt olacak.

GÖZLEMCİ VE TEMSİLCİLER

Karşılaşmada gözlemci olarak Ali Uluyol görev alacak. Temsilci kadrosunda ise İbrahim Küçük, Serdar Çelebi ve Ahmet Aksoyek yer alacak.

SAMSUNSPOR MAÇI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Samsunspor - Antalyaspor maçı 13 Eylül 2025 Cumartesi günü saat 17.00’de oynanacak. Mücadele Samsun’un ev sahipliğinde Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda gerçekleşecek.