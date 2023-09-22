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Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 14:23
  • Giriş: 22.09.2023 14:23
  • Güncelleme: 22.09.2023 14:23
Kaynak: AA
Samsunspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın deplasmanda Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen ter idmanında oyuncular, ısınma hareketleri yaptı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı kafile, uçakla İstanbul aktarmalı olarak Antalya'ya hareket etti.

Samsunspor'da tedavisi biten Olivier Ntcham'in kadroya dahil edildiği, sakatlığı devam eden Taylan Antalyalı'nın ise kadroda yer almadığı öğrenildi.

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