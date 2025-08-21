Samsunspor Atina'da Panathinaikos'a 2-1 yenildi
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'a 2-1 yenildi.
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor deplasmanda Yunan ekibi Panathinaikos ile karşı karşıya geldi.
Atina Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada temsilcimiz Samsunspor, 1-0 öne geçtiği maçta Panathinaikos'a 2-1'lik skorla mağlup oldu.
Kırmızı-beyazlıların golü 51. dakikada Logi Tomasson'dan geldi.
Yunan temsilcisinin sayıları ise 66'da Giorgos Kiriakopoulos ve 74'te Erik Palmer-Brown'dan geldi.
Bu müsabakanın rövanşı 28 Ağustos Perşembe günü Samsun'da oynanacak.