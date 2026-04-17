Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta? (Süper Lig 30. Hafta)

Süper Lig 25/26 sezonunda 30. hafta heyecanı sürerken futbolseverlerin gözü Samsunspor ile Beşiktaş arasında oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. Haftanın dikkat çeken maçlarından biri olan bu mücadele, hem puan tablosundaki sıralama hem de iki takımın haftaya hangi konumda gireceği açısından önem taşıyor. Özellikle “Samsunspor - Beşiktaş maçı ne zaman”, “Samsunspor - Beşiktaş maçı saat kaçta” ve “Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi statta” soruları yoğun şekilde araştırılıyor.

Karşılaşma, Süper Lig 25/26 30. hafta programı kapsamında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak. Maç öncesinde Beşiktaş üst sıralardaki yerini korumak isterken, Samsunspor ise sahasında önemli bir sonuç almayı hedefleyecek.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Samsunspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig 30. hafta maçı 19 Nisan 2026 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 17:00'de başlayacak.

Bu nedenle “Samsunspor - Beşiktaş maçı hangi gün ve saat kaçta?” sorusunun yanıtı net şekilde 19 Nisan 2026 Pazar, saat 17:00 olarak öne çıkıyor.

SAMSUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Kritik karşılaşmaya Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu ev sahipliği yapacak. Süper Lig 25/26 sezonunun 30. haftasında oynanacak mücadelede ev sahibi ekip Samsunspor olacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Samsunspor - Beşiktaş maçının hakem kadrosu da belli oldu. Karşılaşmada görev alacak isimler şu şekilde:

Hakem: Gürcan Hasova

Yardımcı Hakem: Murat Tuğberk Curbay

Yardımcı Hakem: Esat Sancaktar

Dördüncü Hakem: Burak Pakkan

Gözlemci: Barış Şimşek

PUAN TABLOSUNDA SON DURUM

Maç öncesinde iki takımın puan tablosundaki konumu da dikkat çekiyor. Verilen puan durumuna göre Beşiktaş, 29 maç sonunda 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 55 puan topladı ve 4. sırada yer aldı. Samsunspor ise 29 maçta 9 galibiyet, 12 beraberlik ve 8 mağlubiyetle 39 puanda bulunuyor ve 7. sırada yer alıyor.

# Takım O A:Y P 1 Galatasaray 29 67:22 68 2 Fenerbahçe 29 66:28 66 3 Trabzonspor 29 56:31 64 4 Beşiktaş 29 53:34 55 5 Başakşehir 29 47:30 47 6 Göztepe 29 36:26 47 7 Samsunspor 29 34:38 39

MAÇ ÖNCESİ ÖNE ÇIKAN DETAYLAR

Beşiktaş, 55 puanla 4. sırada yer alırken üst sıralardaki yerini korumak için sahaya çıkacak. Samsunspor ise 39 puanla 7. basamakta bulunuyor. Ev sahibi ekip, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak mücadelede güçlü rakibi karşısında puan ya da puanlar arayacak.

Süper Lig 25/26 30. hafta programında yer alan bu karşılaşma, hem puan tablosuna etkisi hem de haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olması nedeniyle öne çıkıyor.

