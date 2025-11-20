Samsunspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş A.Ş. karşılaşmasının hazırlıklarını sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Samsunspor, 2025–2026 Süper Lig sezonunun 13’üncü haftasında 23 Kasım Pazar günü deplasmanda oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarına, sabah saatlerinde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Nuri Asan Tesisleri’nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla devam eden idman, yine dar alanda oynanan taktik ağırlıklı maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, Samsun’daki hazırlık sürecini tamamladıktan sonra Beşiktaş deplasmanı için İstanbul’a hareket edecek. (DHA)

FOTOĞRAFLI