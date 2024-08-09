Samsunspor-Beşiktaş maçı saat kaçta? Beşiktaş maçı nerede? Samsunspor-Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Topladığı 56 puanla 2023-2024 Trendyol Süper Lig’i altıncı sırada tamamlayan Beşiktaş, 2024-2025 sezonunda ilk maçını deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, 11 Ağustos Pazar günü saat 21.45’te başlayacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Samsunspor-Beşiktaş karşılaşması Bein Sports televizyonunda yayınlanacak.

SAMSUNSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇININ HAKEMİ

Samsunspor-Beşiktaş maçının hakemi de belli oldu. Samsunspot-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Şansalan yönetecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Murat Tuğberk Çurbay ve Hakan Yemişken yapacak.

BEŞİKTAŞ, HAZIRLIKLARINA DEVAM ETTİ

Beşiktaş kulübünden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yönetim kurulu üyesi Feyyaz Uçar'ın da takip ettiği idman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yapılan antrenman, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlarken, çift kale taktik maçıyla tamamlandı. Beşiktaş, hazırlıklarını yarın tamamlayarak 10 Ağustos günü Samsun'a gidecek.

SAMSUNSPOR: BEŞİKTAŞ'I PUANSIZ GÖNDERMEK İSTİYORUZ

Teknik Direktörü Thomas Reis ise, Beşiktaş'ı Samsun'dan puansız göndermek istediklerini söyledi. Yapılan basın toplantısında konuşan Reis, "İyi bir takıma karşı oynayacağız. Felsefemde şu var, defansı da ofansı da birlikte yapacağız. Beşiktaş'a karşı iyi bir sonuç almak istiyorsak sahada tüm oyuncularımız beraber hareket etmelidir. Bunu eğer iyi yaparsak taraftarlarımızın desteği ile kendi sahamızda iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyorum. Tabii her maç farklıdır. Bu maçta da biz elimizden geldiğinin en iyisini yapmaya çalışacağız. Her puanın kıymeti çok önemli. Beşiktaş bizim evimize geliyor, umarım onları puansız göndeririz." diye konuştu.

Beşiktaş’ın lige başlangıç tablosu