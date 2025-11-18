Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 18.11.2025 17:37
  • Giriş: 18.11.2025 17:37
  • Güncelleme: 18.11.2025 17:37
Kaynak: AA
Samsunspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak Samsunspor, maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimdeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra 19 taş altı takımıyla hazırlık karşılaşması oynadı.

Kırmızı-beyazlı takımda sakatlığı devam eden Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa antrenmana katılmadı.

Samsunspor yarın da Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürecek.

BirGün'e Abone Ol