Samsunspor, Bodrum FK deplasmanı için yola çıktı

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, Süper Lig’in 33’ncü haftasında deplasmanda Bodrum FK ile oynayacağı müsabaka için yola çıktı.

Samsunspor, Süper Lig’in 33’ncü haftasında deplasmanda yarın saat 19.00’da Bodrum FK ile karşılaşacak. Puan tablosunda 3’üncü sırada bulunan Samsunspor, Süper Lig’de aldığı 4 maçlık mağlubiyet serisini sonlandırarak kazanmak istiyor. Ligde 16’ncı sırada bulunan Bodrum FK ise küme düşme hattından kurtulmak için karşılaşmaya 3 puan hedefiyle çıkacak.

Bu mücadelede hakem Yasin Kol orta hakem olarak düdük çalacak. Yasin Kol’un yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Osman Gökhan Bilir üstlenecek. 4’ncü hakem olarak ise Davut Çelik görev alacak. (DHA)

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