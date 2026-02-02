Samsunspor – Bodrum FK maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması heyecanı devam ederken, gözler Samsun’da oynanacak kritik karşılaşmaya çevrildi. “Samsunspor maçı ne zaman?”, “Samsunspor – Bodrum FK maçı hangi kanalda?” ve “Ziraat Türkiye Kupası Samsunspor maçı canlı izle” gibi aramalar, maç günü yaklaşırken gittikçe artıyor.

SAMSUNSPOR – BODRUM FK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Ziraat Türkiye Kupası Grup Aşaması (Grup Eleme) kapsamında oynanacak olan Samsunspor – Sipay Bodrum FK maçı, 3 Şubat 2026 Salı günü saat 15.30’ta başlayacak.

Karşılaşma, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda oynanacak.

SAMSUNSPOR – BODRUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merak ettiği “Samsunspor – Bodrum FK maçı hangi kanalda?” sorusunun yanıtı netleşti. Mücadele, A Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEM KADROSU

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan hakem ve görevli listesi şu şekilde:

Görev İsim Hakem Burak Olcar 1. Yardımcı Hakem Emre Doğu 2. Yardımcı Hakem Harun Reşit Güngör Dördüncü Hakem Davut Dakul Çelik Gözlemci Serdar Diyadin Temsilci Osman Yıldırım Temsilci Hüseyin Çapkın Temsilci Fatih Doksanoğlu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI GRUP PUAN DURUMU

Grup aşamasında oynanan iki maçın ardından oluşan puan durumu, Samsunspor’un zirvedeki yerini net biçimde gösteriyor.

Sıra Takım O G B M P 1 Samsunspor A.Ş. 2 2 0 0 6 2 Gençlerbirliği 2 2 0 0 6 3 Tümosan Konyaspor 2 2 0 0 6 4 İkas Eyüpspor 2 1 0 1 3 5 Alagöz Holding Iğdır FK 2 0 1 1 1 6 Aliağa Futbol A.Ş. 2 0 1 1 1 7 Sipay Bodrum FK 2 0 0 2 0 8 Hesap.com Antalyaspor 2 0 0 2 0

MAÇ ÖNCESİ GENEL DEĞERLENDİRME

Samsunspor, grupta oynadığı iki karşılaşmayı da kazanarak liderlik koltuğunda yer alıyor ve Bodrum FK karşısında galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi ekip için bu maç, grup liderliğini sağlamlaştırma adına büyük önem taşıyor.

Henüz puanla tanışamayan Sipay Bodrum FK ise Samsun deplasmanında alacağı olası bir sonuçla gruptaki iddiasını korumak istiyor.

