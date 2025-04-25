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Samsunspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 25.04.2025 15:55
  • Giriş: 25.04.2025 15:55
  • Güncelleme: 25.04.2025 15:55
Kaynak: AA
Samsunspor, Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı

SAMSUN (AA) - Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda oynayacağı Sipay Bodrumspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktörü Thomas Reis, yönetimindeki antrenman 1 saat sürdü. Isınma koşusu ile idmana başlayan oyuncular, taktik çalışma gerçekleştirdi.

Samsun'daki hazırlıklarını bitiren kırmızı-beyazlı ekip, THY ait tarifeli uçakla İstanbul aktarmalı Bodrum'a hareket etti.

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