Samsunspor çeyrek finale yükseldi

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında konuk olduğu Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 yendi.

Samsunspor grup lideri olarak çeyrek finale yükselirken, Antalyaspor ise puan alamadan kupaya veda etti.

5. dakikada Samsunspor gole yaklaştı. Yalçın Kayan ile dar alanda yaptıkları paslaşmalar sonucu defansın arkasına sarkarak kaleci ile karşı karşıya kalan Ndiaye'nin şutunda top, kaleci Abdullah Yiğiter'de kaldı.

45. dakikada Elayis Tavsan'ın köşe vuruşundan ortasına Satka ile hareketlenen Antalyasporlu Dzhikiya'nın müdahalesiyle top kornere çıktı. Hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy, VAR incelemesi sonucu Dzhikaya'nın topa eliyle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ndiaye'nin vuruşunda top, kale direğine çarparak sahaya döndü. Topu Antalyasporlu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

59. dakikada konuk ekip golü buldu. Soner Gönül'ün sol kanattan ortasına hareketlenen Ndiaye'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1

62. dakikada Samet Karakoç'un sol kanattan yerden yaptığı ortaya hareketlenen Abdulkadir Ömür'ün kale önünde uygun pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

89. dakikada Samsunspor bir gol daha buldu. Tomasson'un uzun pasıyla ceza sahasında topla buluşan Moundilmadji'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan ağlara gitti: 0-2

Konuk ekip, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.