Samsunspor'da bir ayrılık daha

Samsunspor, İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladığını açıkladı.

Spor
  • 24.12.2025 12:27
  • Giriş: 24.12.2025 12:27
  • Güncelleme: 24.12.2025 12:31
Kaynak: Spor Servisi
Samsunspor'da bir ayrılık daha

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İsveçli futbolcu Richie Omorowa'yı Olimpiakos Nicosia'ya kiraladığını açıkladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon başında Samsunspor'a dahil olan forvet oyuncusu Richie Omorowa'nın, Kıbrıs Rum Kesimi ekibi Olimpiakos Nicosia'ya kiralandığı duyuruldu.

İsveçli genç oyuncu, 2025-2026 sezonu sonuna kadar Olimpiakos Nicosia'da forma giyecek.

