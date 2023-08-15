Samsunspor'da gözler Fenerbahçe maçına çevrildi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un futboldan sorumlu İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, Fenerbahçe maçını kazanarak ligde ilk galibiyeti almak istediklerini söyledi.

Çakır, yaptığı açıklamada, 11 yıl sonra çıktıkları Süper Lig'in ilk maçında EMS Yapı Sivasspor karşısında galibiyeti kaçıran tarafın kendileri olduğunu belirtti.

Deplasmanda alınan 1 puanın da iyi olduğunu aktaran Çakır, "Yeni kurulan bir takım olarak Sivasspor karşısında çok iyi mücadele ettik. Ancak bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik ve beraberlikle sonuçlandı. Fenerbahçe maçını kazanarak bu maçı telafi ederiz. Fenerbahçe çok iyi transferler yaptı. Yeni bir takım oluşturdu, biz de yeni bir takımız. Güzel mücadele olacak, güzel maç olacak. Biz kazanmak için bu maça çıkıyoruz. İnşallah bu sezon ilk galibiyeti Fenerbahçe maçında alacağız" diye konuştu.