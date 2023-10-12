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Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol ilk antrenmanına çıktı

Ajans Haberleri
  • 12.10.2023 15:34
  • Giriş: 12.10.2023 15:34
  • Güncelleme: 12.10.2023 15:34
Kaynak: AA
Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol ilk antrenmanına çıktı

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'inin 9. haftasında sahasında oynayacağı RAMS Başakşehir maçının hazırlıklarına Antalya'da başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, teknik direktör Markus Gisdol, Antalya'da bir otelin sahasında takımla ilk antrenmanına çıktı.

Isınma koşusu ve denge hareketleriyle devam eden idman, pas çalışmasıyla sona erdi.

Antrenmana sakatlığı süren Marc Bola katılmazken Taylan Antalyalı takımdan koşu yaptı.

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