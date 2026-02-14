Samsunspor'da Thomas Reis dönemi sona erdi

Samsunspor, teknik direktör Thomas Reis'in görevine "Danke Thomas" diyerek son verdiğini duyurdu.

Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis'le yollar ayrıldı. Kırmızı beyazlı takım dün oynanan maçta Antalyaspor'a deplasmanda 3-1 yenildi.

Reis maçın ardından basın toplantısında konuştu.

Basın toplantısında, "Rahat bir şekilde rakibimizin oynamasına izin verdik. İkinci yarıda da istediklerimizi gerçekleştiremedik. Bazı değişilikler de yaptık. Yediğimiz gollere baktığımızda çok basit goller yedik. Hayal kırıklığı yaşıyorum diyebilirim. Bugün takım olmaktan uzak bir performans gösterdik. Tekrardan geri dönmemiz gerekiyor. Perşembe günü (UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija maçı) önemli bir karşılaşma oynayacağız. Bu performansı sergileyecek olursak perşembe günü oynayacağımız karşılaşmada istediğimiz sonucu alamayız" ifadelerini kullanan Reis perşembeyi göremedi.

SAMSUNSPOR'DAN VEDA AÇIKLAMASI

Samsunspor Kulübü, maçın ardından Thomas Reis'le yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"TEŞEKKÜRLER THOMAS

2024/2025 sezonunda göreve başlayan ve ilk yılında takımımızı lig üçüncülüğüne taşıyarak tarihi bir başarıya imza atan Teknik Direktörümüz Thomas Reis ile vedalaşıyoruz.

Görev süresi boyunca ortaya koyduğu vizyon, çalışma disiplini ve özellikle UEFA Konferans Ligi süreci başta olmak üzere kulübümüze kazandırdığı sportif başarılarla önemli kilometre taşlarında pay sahibi olmuştur.

Kulübümüze kattığı değer ve emekleri için kendisine teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.

Danke, Reis!"