Samsunspor'da yeni transfer Musaba sakatlandı
Kaynak: AA
SAMSUN (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da yeni transfer Anthony Musaba, sakatlığı nedeniyle Gençlerbirliği maçı kadrosuna alınmadı.
Kırmızı-beyazlı takımdan yapılan yazılı açıklamada, Hollandalı futbolcu Anthony Musaba'nın sol uyluk ön taraf kas grubundan sakatlığı duyuruldu.
Musaba'nın Gençlerbirliği karşılaşmasının maç kadrosuna alınmadığı belirtilen açıklamada, oyuncunun tedavi sürecinin, sağlık ekibinin kontrolünde devam ettiği bildirildi.