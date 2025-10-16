Samsunspor'da Zecorner Kayserispor hazırlıkları sürüyor

Berkay YILDIZ / SAMSUN,(DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 19 Ekim Pazar günü Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Süper Lig’in 9’uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor’un konuğu olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri’nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, karma takım halinde çift kale maç yaparak son buldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin, hafta sonu Zecorner Kayserispor yapacağı karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk’ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Erel üstlenecek. 4’üncü hakem olarak ise Burak Demirkıran görev alacak.

