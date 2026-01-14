Samsunspor'dan gol yağmuru

Türkiye Kupası B Grubu’nda ikinci hafta mücadelesinde Samsunspor, Aliağa deplasmanında adeta gol yağmuruna tuttu. Aliağa Atatürk Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada Karadeniz temsilcisi, rakibini 6-2 mağlup ederek grupta ikide iki yaptı.

Maça fırtına gibi başlayan Samsunspor, henüz 56. saniyede Marius Mouandilmadji’nin golüyle öne geçti. Kırmızı-beyazlılarda ilk kez forma giyen Yalçın Kayan, 16. dakikada farkı ikiye çıkararak etkili başlangıcı perçinledi.

ALİAĞA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Ev sahibi Aliağa’da Mustafa Saymak, VAR incelemesinin ardından 23. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Buna rağmen Aliağa, Burak Süleyman’ın 37. dakikadaki golüyle umutlandı. Ancak bu umut kısa sürdü. Samsunspor’da Celil Yüksel, 38. dakikada ceza sahası dışından kaydettiği golle farkı yeniden ikiye çıkardı. İlk yarının skorunu ise 40. dakikada Tahsin Bülbül belirledi: 4-1.

İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü bırakmayan Samsunspor’da Yalçın Kayan, 51. dakikada kendisinin ikinci, takımının beşinci golünü attı. 77. dakikada Polat Yaldır skoru 6-1’e taşırken, Aliağa adına son sözü 80. dakikada Malik Karaahmet söyledi.

Bu sonuçla kupada iki maçta iki galibiyete ulaşan Samsunspor puanını 6’ya yükseltti. Aliağa ise grupta 1 puanda kaldı. Samsunspor, bir sonraki maçta Bodrumspor’u konuk ederken, Aliağa Konyaspor deplasmanına gidecek.