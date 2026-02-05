Samsunspor'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür

Süper Lig ekibi Samsunspor, Verona'dan kadrosuna kattığı Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Elayis Tavsan'ın vatandaşlık işlemlerinin 'hızlıca' tamamlanması nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Elayis Tavsan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz."

Elayis Tavsan, 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Samsunspor'a transfer olmuştu.