Samsunspor'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür
Samsunspor, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Elayis Tavsan'ın vatandaşlık işlemlerinin 'hızlıca' tamamlanması nedeniyle teşekkür etti.
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig ekibi Samsunspor, Verona'dan kadrosuna kattığı Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Elayis Tavsan'ın vatandaşlık işlemlerinin 'hızlıca' tamamlanması nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Oyuncumuz Elayis Tavsan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz."
Elayis Tavsan, 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Samsunspor'a transfer olmuştu.