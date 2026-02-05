Giriş / Abone Ol
Samsunspor'dan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür

Samsunspor, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Elayis Tavsan'ın vatandaşlık işlemlerinin 'hızlıca' tamamlanması nedeniyle teşekkür etti.

Spor
  • 05.02.2026 12:56
  • Giriş: 05.02.2026 12:56
  • Güncelleme: 05.02.2026 13:05
Kaynak: Spor Servisi
Süper Lig ekibi Samsunspor, Verona'dan kadrosuna kattığı Türk asıllı Hollandalı oyuncusu Elayis Tavsan'ın vatandaşlık işlemlerinin 'hızlıca' tamamlanması nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya teşekkür etti. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Oyuncumuz Elayis Tavsan’ın Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlık işlemlerinin kısa sürede tamamlanması sürecinde verdikleri kıymetli desteklerden dolayı; İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya ve emeği geçen tüm devlet yetkililerimize teşekkür ederiz."

Elayis Tavsan, 1,5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Samsunspor'a transfer olmuştu.

