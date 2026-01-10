Giriş / Abone Ol
Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı kadrosuna kattı.

Spor
  • 10.01.2026 17:13
  • Giriş: 10.01.2026 17:13
  • Güncelleme: 10.01.2026 17:16
Kaynak: AA
Samsunspor'dan iki transfer birden

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan'ı transfer etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalandığı, Atatürk'lü armayla başarılarla dolu bir sezon dilendiği aktarıldı.

Açıklamada, orta saha oyuncusu Yalçın Kayan'la da 2,5+1 yıllık sözleşme imzalandığı bilgisi aktarıldı.

