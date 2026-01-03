Samsunspor'dan Musaba'ya teşekkür mesajı

SAMSUN (AA) - Samsunspor, Fenerbahçe'ye transfer olan Anthony Musaba için teşekkür mesajı paylaştı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüze katıldığın günden bu yana hem Süper Lig'de hem de UEFA Konferans Ligi'nde verdiğin mücadele ve katkılarınla bu tarihi yolculuğun önemli parçalarından biri oldun." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Musaba'ya yeni yolculuğunda başarı dileğinde bulunuldu.

TFF'de yer alan bilgiye göre, Fenerbahçe, Musaba ile 2030'a kadar sözleşme imzalamıştı.