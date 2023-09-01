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Samsunspor'dan orta saha ve forvete takviye

Süper Lig ekibi Samsunspor, Belçikalı santrfor Landry Dimata ve Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile sözleşme imzaladı.

Ajans Haberleri
  • 01.09.2023 22:38
  • Giriş: 01.09.2023 22:38
  • Güncelleme: 01.09.2023 22:38
Kaynak: DHA
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Samsunspor'dan orta saha ve forvete takviye

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor bu akşam 2 transferi birden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Danimarka'nın Rosenborg takımında forma giyen 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile 4 yıllık, İspanya'nın Espanyol takımında forma giyen 25 yaşındaki Belçikalı santrfor Landry Dimata ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen transferler kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.

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