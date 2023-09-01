Samsunspor'dan orta saha ve forvete takviye

Süper Lig ekibi Samsunspor, Belçikalı santrfor Landry Dimata ve Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Samsunspor bu akşam 2 transferi birden duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada Danimarka'nın Rosenborg takımında forma giyen 24 yaşındaki Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse ile 4 yıllık, İspanya'nın Espanyol takımında forma giyen 25 yaşındaki Belçikalı santrfor Landry Dimata ile de 3 yıllık sözleşme imzalandı. İstanbul'da Başkan Yüksel Yıldırım'ın ofisinde gerçekleşen transferler kulübün sosyal medya hesabından duyuruldu.



