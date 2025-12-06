Samsunspor'dan paylaşım: "Adaletli olun"

Süper Lig'de dün oynanan Galatasaray-Samsunspor maçında son dakikada penaltı pozisyonunun tartışmaları devam ediyor. Samsun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Dün akşam oynanan ve tüm futbol kamuoyu tarafından şaşkınlıkla izlenen karşılaşmada; bütün otoritelerin hemfikir olduğu şekilde, verilmeyen penaltımız nedeniyle açıkça gasp edilen 1 puanımızın hesabının, geçmişte yaptığı açıklamalara istinaden, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tarafından adil ve adaletli futbol adına gecikmeksizin sorulmasını ve gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. "

"FUTBOL ZARAR GÖRÜYOR"

Karadeniz temsilcisi dün yaptığı açıklamayla karşılaşmanın hakemine şu ifadelerle tepki göstermişti:

"Temiz, adil ve eşit futbol çağrılarımıza rağmen her fırsatta müsabaka hakemlerinin vahim kararlarıyla karşı karşıya kalmaktayız.

Kulübümüzün ve Başkanımız Sayın Yüksel Yıldırım'ın açıklamalarına rağmen müsabaka hakemlerinin kendilerini ve kararlarını düzeltmediği; aksine her müsabakada bir öncekine göre çok daha kötü kararlar verdiği görülmektedir.

Bu geceki müsabakanın son dakikalarında açık bir şekilde penaltımız verilmemiştir. Pozisyon görmezden gelinmiştir. Topun rakip takım futbolcusuna temas ettiği yok sayılmıştır. Sürekli takımımız aleyhine verilen tek taraflı kararlar bu gece artık arşa çıkmıştır.

Türk futbolundan bu denli kötü kararların ve bu kararları verenlerin acilen temizlenmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, ülkemizin değeri olan Türk futbolu zarar görmeye devam edecektir."