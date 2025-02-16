Samsunspor deplamanda Konyaspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.
Kaynak: ANKA
(ANKARA) - Trendyol Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor deplasmanda Konyaspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puana uzandı.
Süper Lig'de 24'üncü hafta maçında Konyaspor evinde Samsunspor ile karşılaştı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan mücadeleyi Yasin Kol yönetti.
Karşılaşmanın 2'nci dakikasında Marc Bola'nın attığı gol ile Samsunspor 1-0 öne geçti. Mücadelenin kalan dakikalarında gol gelmeyince Samsunspor evine 3 puanla döndü.