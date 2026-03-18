Samsunspor deplasmanda geri dönüş peşinde

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile karşı karşıya gelecek.

Madrid’deki Vallecas Stadı’nda oynanacak mücadele saat 23.00’te başlayacak. Karşılaşmayı Alman hakem Sascha Stegemann yönetecek.

3 FARKLI GALİBİYET GEREKİYOR

İlk maçta sahasında 3-1 mağlup olan kırmızı-beyazlı ekip, tur için zorlu bir senaryoyla sahaya çıkacak. Samsunspor’un çeyrek finale yükselebilmesi için en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. İki farklı galibiyet durumunda karşılaşma uzatmalara giderken, diğer tüm sonuçlar temsilcimizin Avrupa defterini kapatmasına neden olacak.

Karadeniz ekibinde eksikler de dikkat çekiyor. UEFA listesinde yer almayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan kadroda bulunmayacak. Ayrıca sakatlıkları süren Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham ve Bedirhan Çetin de mücadelede forma giyemeyecek.

Samsunspor, tüm bu zorluklara rağmen deplasmanda güçlü rakibi karşısında tur umutlarını son düdüğe kadar zorlamayı hedefliyor.