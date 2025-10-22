Samsunspor, Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı
Kaynak: DHA
Berkay YILDIZ – Gökçen ÖZEN/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Liginde karşılaşacağı Dinamo Kiev maçı hazırlıklarını tamamladı.
Nuri Asan Tesisleri’nde Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı. Samsunspor antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5’e 2 top kapma, pas ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasının ardından antrenman son buldu.
Samsunspor – Dinamo Kiev mücadelesi, yarın saat 22.00'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak. (DHA)
