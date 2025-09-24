Samsunspor, Ebrima Ceesay’nin yerine UEFA kadrosuna Cherif Ndiaye’yi eklemek istiyor

Berkay YILDIZ/SAMSUN, (DHA)- SAMSUNSPOR Başkan Vekili Veysel Bilen, “UEFA Konferans Ligi için bildirdiğimiz kadroda bulunan Ebrima Ceesay’nin sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılarak, Cherif Ndiaye’nin kadroya eklenmesi için UEFA’ya durumu bildirdik. Eğer UEFA onay verirse resmi başvuru yapacağız” dedi.

UEFA Yönetim Kurulu, 2025/26 erkek kulüp müsabakaları yönetmeliğinde lig aşamasının 6'ıncı maç gününe kadar uzun süreli sakatlık veya hastalık nedeniyle en fazla 1 oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişikliği onayladı. UEFA Konferans Ligi’nde yoluna devam eden Samsunspor’da, Avrupa listesinde bulunan Ebrima Ceesay’nin sakatlığı sonrası yeni transfer Cherif Ndiaye’nin kadroya dahil edilip edilemeyeceği konusunda UEFA’dan bilgi talep edildi. Konu hakkında DHA’ya özel açıklamada bulunan Başkan Vekili Bilen, “Ndiaye, takıma yeni katılmış olmasına rağmen hem tecrübesi hem de oyun yapısıyla bize ciddi katkı sağlayabilecek bir oyuncu. Bu nedenle süreci yakından takip ediyoruz. UEFA’dan gelecek cevaba göre gerekli adımları hızlıca atacağız” diye konuştu.

‘AVRUPA’DA GÜÇLÜ ŞEKİLDE DEVAM ETMEK İÇİN DOĞRU HAMLELER YAPMALIYIZ’

UEFA’dan gelen bildiriye göre resmi başvuru ile Cherif Ndiaye’yi Avrupa müsabakalarında oynatmak istediklerini belirten Bilen, “UEFA Konferans Ligi için bildirdiğimiz kadroda bulunan Ebrima Ceesay’nin sakatlığından dolayı kadrodan çıkarılarak, Cherif Ndiaye’nin kadroya eklenmesi için UEFA’ya durumu bildirdik. Eğer UEFA onay verirse resmi başvuru yapacağız. Bizim için önemli olan kulübümüzün menfaatlerini korumak ve mevcut kadromuzun gücünü en iyi şekilde sahaya yansıtabilmek. Bizim arzumuz, Avrupa’da yolumuza en güçlü şekilde devam edebilmek ve teknik heyetimizin elini güçlendirmek. Taraftarımızın da bu konuda beklentisi yüksek, biz de onların desteğini arkamıza alarak doğru hamleleri yapmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. (DHA)

