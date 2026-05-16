Samsunspor evinde Göztepe'yi farkla yendi

Süper Lig’in 34’üncü haftasında Samsunspor, kendi sahasında karşılaştığı Göztepe’yi 3-0 mağlup ederek ligi 51 puanla 7’nci sırada bitirdi.

10’uncu dakikada Coulibaly’nin pasıyla buluşan Elayis Tavsan’ın şutunda top kaleci Lis’ten döndü. Dönen topta Mouandilmadji’nin vuruşunda top kaleci Lis’te kaldı.

12’nci dakikada Antunes’in yerden pasıyla buluşan Taha Altıkardeş’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

17’nci dakikada Antunes’in serbest vuruşunda Bokele’nin ceza sahası sol çaprazından kaleye çektiği şut üstten auta gitti.

25’inci dakikada Juan’ın ceza sahasına yerden pasıyla buluşan Janderson’un çektiği şutu kaleci Okan Kocuk çıkardı. Dönen topu defans uzaklaştırdı.

36’ncı dakikada ani gelişen Samsunspor atağında Mouandilmadji’nin pasıyla buluşan Coulibaly’nin şutunda defansa çarpan top kaleci Lis’i de yanıltarak fileleri havalandırdı: 1-0

İlk yarı Samsunspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.

49’uncu dakikada Cherni’nin ceza sahasına yaptığı ortada arka direkte bekleyen Juan’ın vuruşunda top ağlarla buluştu ancak VAR incelemesi ardından gol geçersiz sayıldı.

67’nci dakikada Antunes’in kullandığı serbest vuruşta topa iyi yükselen Bokele’nin kafa vuruşu az farkla yandan auta çıktı.

80’inci dakikada Enes Albak’ın pasıyla buluşan Holse, ceza sahası dışından kaleye çektiği şutta az farkla üstten auta gitti.

83’üncü dakikada Holse’nin kullandığı serbest vuruşta kaleci Lis topu iki hamlede kontrol etti.

85’inci dakikada Mouandilmadji’nin pasıyla buluşan Elayis Tavsan’ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0

89’uncu dakikada Elayis Tavsan’ın pasıyla buluşan Mouandilmadji, ceza sahasına girer girmez yaptığı vuruşla skoru belirledi: 3-0

Karşılaşma Samsunspor’un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.