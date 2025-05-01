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Samsunspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 01.05.2025 17:03
  • Giriş: 01.05.2025 17:03
  • Güncelleme: 01.05.2025 17:03
Kaynak: İHA
Samsunspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.
Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşması hazırlıklarını, bugün Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği parkurlu ısınma, rondo, yarı sahada oyun, kenar orta ve şut çalışmalarıyla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri’ndeki çalışmalarda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.
Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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