Samsunspor-Fenerbahçe maçına 6 gün kala biletlerin tamamına yakını tükendi

11 yıl sonra Süper Lig’de ilk kez kendi sahasında maça çıkacak Samsunspor’da, Fenerbahçe karşılaşması biletlerinin tamamına yakını müsabakaya 6 gün kala satıldı.

Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu maç Samsunspor’un 11 yıl sonra kendi sahasında oynayacağı ilk maç olma özelliği de taşıyor.

Karşılaşmanın oynanmasına 6 gün kala biletlere yoğun ilgi gösteren ev sahibi taraftarları VIP (2 bin TL), A Batı Alt (bin TL), B Batı Alt-Üst (850 TL), Doğu Alt-Üst (550 TL) ve Misafir tribünü (520 TL) biletlerini bitirdi. Satışa sunulan 31 bin 158 biletten 23 bin 571 bin adeti maça 6 gün kala satılırken, sadece kale arkalarında (400 TL) 7 bin 500 civarında satılmayan bilet kaldı.

Satılmayan biletleri almaya çalışan taraftarlar ise passolig veya diğer sorunlarını giderip bilet almak için satış noktalarında işlem sırası bekliyor.